Nastavljeni izraelski napadi na Pojas Gaze uprkos Trampovom zahtevu za prekid bombardovanja

Beta pre 2 sata

Civilna odbrana Pojasa Gaze saopštila je danas da su izraelske snage sprovele tokom noći nekoliko desetina napada na grad Gaza, uprkos zahteva američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) Izraelu da odmah obustavi bombardovanja palestinskih teritorija.

"Noć je bila puna nasilja, izraelska vojska je sprovela nekoliko desetina napada i ispaljivala je artiljerijsku vatru na grad Gazu i druga područja Pojasa Gaze, uprkos Trampovom pozivu da se obustave bombardovanja", rekao je za Frans pres portparol Civilne odbrane Mahmud Basal.

Basal, čija je agencija spasilačka snaga koja deluje pod upravom islamističkog pokreta Hamas, dodao je da je 20 kuća uništeno u noćnim bombardovanjima. 

"Situacija je veoma ozbiljna u gradu Gazi", rekao je Basal, naglašavajući da njegovi timovi nisu mogli da dođu do svih žrtava zbog "prisustva tenkova i neprekidnog bombardovanja".

Bolnica Al Mamadani u gradu Gazi saopštila je jutros da je primila tela četiri osobe poginule u napadu na kuću u naselju Al Tufa, kao i nekoliko ranjenih.

Bolnica Naser u Kan Junisu, na jugu Pojasa Gaze, saopštila je da je primila tela dvoje dece i osam ranjenih posle napada dronom na šator u kampu za raseljena lica u Gazi.

Islamistički pokret Hamas saopštio je u petak da je spreman za hitne pregovore o oslobađanju izraelskih talaca koji se drže u Gazi i okončanju rata, kao deo plana koji je predložio Tramp. 

Izrael je sa svoje strane jutros saopštio da se priprema za primenu prve faze Trampovog plana za oslobađanje svih talaca, bez pominjanja prekida bombardovanja.

(Beta, 04.10.2025)

Ključne reči

IzraelDonald TrampGazaPojas Gaze

