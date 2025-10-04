Zelenski: U ruskom napadu na železničku stanicu 30 ranjenih

Beta pre 1 sat

U napadu ruskog drona na železničku stanicu Šostka u Sumskoj oblasti na severoistoku Ukrajine ranjeno je najmanje 30 ljudi, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, opisujući napad kao "varvarski".

Ruska vojska je više puta ciljala železničku infrastrukturu tokom invazije na Ukrajinu, započete februara 2022. godine.

"U ovom trenutku znamo da ima najmanje 30 žrtava", uključujući putnike i železničke radnike, dodao je Zelenski na društvenoj mreži Iks (X), u poruci praćenoj video snimkom pogođenog voza.

"Rusi nisu mogli da ne znaju da napadaju civile", dodao je ukrajini predsednik.

Mesto napada je 50 kilometara od ruske granice.

Zbog drugog talasa noćnih napada ruske vojske, nestala je struja za oko 50.000 domova u severnoj Černigovskoj oblasti.

Ukrajinska vojska je saopštila da je pogodila veliku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije.

Kijev je obećao da će povećati svoje napade dronovima dugog dometa na ruske energetske objekte, što naziva pravednom odmazdom za svakodnevne napade Rusije na ukrajinske gradove i njenu elektroenergetsku mrežu.

(Beta, 04.10.2025)

Ključne reči

UkrajinaVladimir Zelenski

