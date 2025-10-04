Ujutru nula stepeni: Oglasio se RHMZ: Prvi mraz na pomolu, a kiša i pljuskovi neće zaobići nikoga!

Blic pre 44 minuta
Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) sutra ujutru će u Srbiji najniža temperatura biti od nula do 9 stepeni, a najviša od 13 do 19 stepena. Hladno vreme nas očekuje i narednih dana.

"U nedelju ujutru biće hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutru i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova", najavljuje RHMZ i dodaje: "Vetar slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak. Najniža
Detaljna prognoza meteorologa za jesen i zimu: Blaže Miholjsko leto, pa novi talas snega

Pravda pre 14 minuta
Vremenska prognoza 5. oktobar 2025.

RTS pre 19 minuta
AMSS: Sneg izazvao odrone i oborio stabla, vozači da budu oprezni

N1 Info pre 58 minuta
Vremenska prognoza RHMZ za sledeću nedelju: Nove padavine do kraja vikenda, pa otopljenje

Mondo pre 48 minuta
RHMZ: Novo naoblačenje stiže iz Mađarske i Hrvatske, pljuskovi se šire na Vojvodinu i ostatak Srbije

Euronews pre 23 minuta
Sledi novo naoblačenje Tokom noći se očekuje kiša u Vojvodini

Dnevnik pre 29 minuta
AMSS: Snežne padavine izazvale odrone i oborile drveće, saobraćaj usporen

Radio 021 pre 1 sat
RHMZ

Danas je Svetski dan životinja: Zašto nememo razlog za proslavu?

Danas pre 4 minuta
Nikolina Sinđelić: Bor neće biti ničija kolonija – ni kineska, ni partijska, ni lopovska

Danas pre 24 minuta
AMSS: Sneg izazvao odrone i oborio stabla, vozači da budu oprezni

Danas pre 1 sat
Zašto se akumulator automobila brže prazni na aerodromskom parkingu? Razlog je sasvim logičan

Danas pre 1 sat
RHMZ objavio gde će sutra biti prizemnog mraza i kakvo nas vreme čeka sledeće nedelje

Danas pre 1 sat