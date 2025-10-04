Ujutru nula stepeni: Oglasio se RHMZ: Prvi mraz na pomolu, a kiša i pljuskovi neće zaobići nikoga!

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) sutra ujutru će u Srbiji najniža temperatura biti od nula do 9 stepeni, a najviša od 13 do 19 stepena. Hladno vreme nas očekuje i narednih dana.

"U nedelju ujutru biće hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutru i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova", najavljuje RHMZ i dodaje: "Vetar slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak. Najniža