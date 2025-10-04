U ovom delu Srbije biće kiše tokom noći, a evo kakvo nas jutro čeka u Beogradu: Oglasi se RHMZ

U ovom delu Srbije biće kiše tokom noći, a evo kakvo nas jutro čeka u Beogradu: Oglasi se RHMZ

U Srbiji tokom večeri vedro, osim na istoku zemlje gde će i u naredna dva sata biti oblačno, saopštio je večeras Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

Novo naoblačenje koje na području zapadne Mađarske i Hrvatske uslovljava kišu, krajem dana i tokom noći proširiće se i na našu zemlju, a kiša se očekuje u Vojvodini uz skretanje vetra na severozapadni pravac. U Srbiji će sutra ujutro biti hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u
