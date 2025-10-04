Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Najmanje 30 ljudi je povređeno u napadima ruskih dronova na železničku stanicu na severoistoku Ukrajine, izjavio je Vladimir Zelenski, predsednik te zemlje. „Spasioci, lekari i službe hitne pomoći su na licu mesta i uspostavlja se centar za hitne intervencije, napisao je Oleg Grigorov, načelnik regionalne vojne administracije na Telegramu.

Obim razaranja i broj žrtava se utvrđuje, dodao je. Prema informacijama Kancelarije državnog tužioca Ukrajine najmanje osmoro povređenih je hospitalizovano. „Rusi nisu mogli da ne budu svesni da ciljaju civile i to je terorizam, koji svet nema pravo da ignoriše“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks. Moskva se povodom ovog napada još nije oglašavala. U ruskom vazdušnom napadu pogođen je putnički voz koji je čekao polazak, a nekoliko minuta kasnije, dok su