Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Najmanje 30 ljudi je povređeno u napadima ruskih dronova na železničku stanicu na severoistoku Ukrajine, izjavio je Vladimir Zelenski, predsednik te zemlje. „Spasioci, lekari i službe hitne pomoći su na licu mesta i uspostavlja se centar za hitne intervencije, napisao je Oleg Grigorov, načelnik regionalne vojne administracije na Telegramu.

Obim razaranja i broj žrtava se utvrđuje, dodao je. Prema informacijama Kancelarije državnog tužioca Ukrajine najmanje osmoro povređenih je hospitalizovano. „Rusi nisu mogli da ne budu svesni da ciljaju civile i to je terorizam, koji svet nema pravo da ignoriše“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks. Moskva se povodom ovog napada još nije oglašavala. U ruskom vazdušnom napadu pogođen je putnički voz koji je čekao polazak, a nekoliko minuta kasnije, dok su
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

BBC News pre 1 sat
Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

NIN pre 1 sat
Novi snimci! Jezive scene posle ruskog napada na voz! Opsadno stanje, vagoni razneti i u plamenu, ljudi zapomažu! Hitna pomoć…

Novi snimci! Jezive scene posle ruskog napada na voz! Opsadno stanje, vagoni razneti i u plamenu, ljudi zapomažu! Hitna pomoć juri da pomogne! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Radio 021 pre 1 sat
Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Više desetina povređenih u ruskom napadu na železničku stanicu, kaže Zelenski

Južne vesti pre 1 sat
"Rusi nisu mogli da ne znaju da gađaju civile": Brutalan napad dronom na železničku stanicu u Ukrajini (Video)

"Rusi nisu mogli da ne znaju da gađaju civile": Brutalan napad dronom na železničku stanicu u Ukrajini (Video)

Mondo pre 45 minuta
Jezivi snimci iz šostke: Voz u plamenu, putnici zapomažu, vatrogasci i Hitna pomoć jure između ruševina! (video/foto)

Jezivi snimci iz šostke: Voz u plamenu, putnici zapomažu, vatrogasci i Hitna pomoć jure između ruševina! (video/foto)

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Manojlović: Reakcija UN u vezi sa upotrebom zvučnog topa važna, vlast pokušala da zataška tu temu

Manojlović: Reakcija UN u vezi sa upotrebom zvučnog topa važna, vlast pokušala da zataška tu temu

N1 Info pre 5 minuta
Švajcarski list o ulozi Beograda u ruskim operacijama destabilizacije širom Evrope: Vučićeva politika balansiranja došla do…

Švajcarski list o ulozi Beograda u ruskim operacijama destabilizacije širom Evrope: Vučićeva politika balansiranja došla do tačke pucanja

Danas pre 0 minuta
Britanska poslanica podržala peticiju za N1: Sloboda medija u Srbiji je na prekretnici

Britanska poslanica podržala peticiju za N1: Sloboda medija u Srbiji je na prekretnici

N1 Info pre 15 minuta
Vraćaju se kući Italijani i Turci koje je Izrael priveo na brodićima flotile za Gazu

Vraćaju se kući Italijani i Turci koje je Izrael priveo na brodićima flotile za Gazu

N1 Info pre 15 minuta
Mediji: Hamas nije postigao konsenzus oko razoružanja svojih pripadnika

Mediji: Hamas nije postigao konsenzus oko razoružanja svojih pripadnika

NIN pre 10 minuta