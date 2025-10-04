uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Hamas šalje delegaciju u Egipat na pregovore o sporazumu o prekidu vatre

Dok se izraelska vojna operacija u Gazi nastavlja, Hamas saopštava da pristaje da oslobodi sve žive taoce, vrati tela mrtvih talaca i preda upravu nad Gazom palestinskom telu nezavisnih tehnokrata, kao i da je spreman da se o tome odmah uključi u pregovore sa posrednicima.

Američki predsednik Donald Tramp je rekao da na, osnovu saopštenja koje je objavio Hamas, veruje da je ta palestinska militantna grupa spremna na trajni mir. Tramp je prethodno odredio nedelju kao krajnji rok toj palestinskoj militantnoj grupi da prihvati plan Bele kuće za okončanje sukoba u Pojasu Gaze i implementaciju sporazuma. Ključni događaji: Reuters: Hamas pristao da oslobodi sve taoce i da preda upravu nad Gazom Najmanje 60 Palestinaca, među kojima dvoje