U Boru danas studentski protest, planiran odlazak pred direkciju Ziđina

Glas Zaječara pre 38 minuta
Studenti u blokadi najavili su za danas protest „Oslobođenje Bora – za čistiji grad i zdraviju budućnost dece“.

Protest će, kako su najavili studenti na Instagramu, početi u 16 časova ispred Studentskog centra u tom gradu, nakon čega je u 16.30 planiran polazak ka direkciji kineske kompanije Ziđin koja rudari bakar u tom gradu, gde će biti održan govor. Nakon govora, učesnici protesta će se vratiti pred Studentski centar, gde su planirani muzički program, govori i koncerti. U 18.52, kako su naveli studenti, biće održano i 16 minuta tišine za 16 poginulih u padu nadstrešnice
