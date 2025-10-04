Četvrti dana velikih protesta u Italiji: Palestinska zastava isred Koloseuma

Veliki broj protestanata okupio se u centru Rima u subotu, četvrti dan zaredom otkako traju protesti u Italiji zbog izraelskog presretanja međunarodne flotile koja je pokušala da dostavi humanitarnu pomoć Gazi i hapšenja aktivista.

Ljudi sa transparentima i palestinskim zastavama, uzvikujući „Slobodna Palestina“ i druge slogane, prošli su pored Koloseuma, učestvujući u maršu za koji su se organizatori nadali da će okupiti najmanje milion ljudi. „Ovde sam sa mnogo prijatelja jer smatram da je važno da se svi lično angažujemo. Ako se svi ne angažujemo, ništa se neće promeniti“, rekao je 65-godišnji muzičar iz Rima, Frančesko Galtijeri. Otkako je Izrael počeo da blokira flotilu kasno u sredu,