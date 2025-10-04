Studenti u blokadi najavili protest u Boru: Planirana šetnja do direkcije „Ziđina“

Studenti u blokadi najavili su danas protest „Oslobođenje Bora – za čistiji grad i zdraviju budućnost dece“.

Protest će, kako su najavili na društvenim mrežama, početi u 16 časova ispred Studentskog centra u tom gradu, nakon čega je u 16.30 planiran polazak ka direkciji kineske rudarske kompanije „Ziđin“ (Zijin) u tom gradu, gde će biti održan govor. Nakon govora, učesnici protesta će se vratiti pred Studentski centar, gde su planirani muzički program, govori i koncerti. U 18.52, kako su naveli studenti, biće održano i 16 minuta tišine za 16 poginulih u padu nadstrešnice