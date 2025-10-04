RHMZ je upravo objavio najnoviju prognozu: Miholjskog leta će ipak biti

U Srbiji će danas ujutro biti oblačno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, pre podne se očekuje prestanak padavina, a od sredine dana i kratkotrajno razvedravanje sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prema najavama meteorologa, od srede sledi otopljenje i to će biti ulazak u period Miholjskog ili Babljeg leta. Za nama su dva veoma hladna dana sa obilnim, ponegde i rekordnim padavinama. Na Kopaoniku, gde ima preko pola metra snega, oboren je rekord u visini snežnog pokrivača u oktobru, dok je u Beogradu jučerašnji dan bio najhladniji 3. oktobar otkako se vrše merenja temperature. A post shared by HopNaKop (@hopnakop.rs) Subota donosi kratkotrajni prestanak