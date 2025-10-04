Danas ujutro oblačno sa slabom kišom, tokom dana razvedravanje

Novi magazin pre 6 sati  |  Beta
Danas ujutro oblačno sa slabom kišom, tokom dana razvedravanje

U Srbiji će danas ujutro biti oblačno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, pre podne se očekuje prestanak padavina, a od sredine dana i kratkotrajno razvedravanje sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na severozapadu Vojvodine ujutru biće suvo uz malu i umerenu oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano. Pre podne duvaće slab i umeren zapadni vetar, na istoku i jak, posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od jedan do osam stepeni, a najviša dnevna od devet na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu i severozapadu.Кrajem dana očekuje se novo naoblačenje, u Vojvodini tokom noći mestimično sa kišom uz skretanje
