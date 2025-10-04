Oktobar iznenadio - duplo više kiše od proseka, sneg zabeleo planine: Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Obilne padavine koje su prethodnih dana zahvatile našu zemlju danas postepeno prestaju.

U svim višim planinskim predelima došlo je do formiranja snežnog pokrivača – na Kopaoniku ga ima preko pola metra, dok je na Zlatiboru i Zlataru oko 40 cm. U nižim predelima padala je kiša, a za svega 48 sati u centralnim i južnim krajevima palo je skoro 90 litara kiše, što je duplo više od prosečnih padavina za oktobar. Na snazi je i hidrološko upozorenje na porast vodostaja na slivovima Južne i Zapadne Morave, a postoji i opasnost od bujičnih poplava u
