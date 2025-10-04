Oblačno, do 12 stepeni

Infozija pre 1 sat
Oblačno, do 12 stepeni

Od sredine dana očekuje se i postepeno razvedravanje.

Na severozapadu Vojvodine ostaje suvo, tamo će posle podne sijati sunce. Jutro će biti veoma hladno. Dnevna temperatura nekoliko stepeni viša nego danas, od 9 na jugoistoku do 16 stepeni na severozapadu. U Beogradu je danas bio najhladniji 3. oktobar od kako se meri temperatura vazduha u glavnom gradu. Izmereno je svega 7 stepeni. Sutra najviše 13. Slaba kiša će padati ujutru, od sredine dana razvedravanje. U kragujevcu će danas biti oblačno sa slabim padavinama
Otvori na infozija.rs

Povezane vesti »

Obilne padavine: Sneg na planinama, razvedravanje sa zapada

Obilne padavine: Sneg na planinama, razvedravanje sa zapada

Vreme pre 58 minuta
RHMZ je upravo objavio najnoviju prognozu: Miholjskog leta će ipak biti

RHMZ je upravo objavio najnoviju prognozu: Miholjskog leta će ipak biti

Nova pre 1 sat
Danas: Kiša i sneg ujutru, popodne razvedravanje, temperatura do 16 stepeni

Danas: Kiša i sneg ujutru, popodne razvedravanje, temperatura do 16 stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Vreme tokom dana promenljivo

Vreme tokom dana promenljivo

Moj Novi Sad pre 1 sat
Danas ujutro oblačno sa slabom kišom, tokom dana razvedravanje

Danas ujutro oblačno sa slabom kišom, tokom dana razvedravanje

Novi magazin pre 1 sat
Posle ledenog talasa (za ovo doba godine) stiže razvedravanje i temperature do 20 stepeni

Posle ledenog talasa (za ovo doba godine) stiže razvedravanje i temperature do 20 stepeni

Rešetka pre 1 sat
Kratak predah od padavina uz više sunca i rast temperature

Kratak predah od padavina uz više sunca i rast temperature

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaKragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Otpor sada: Pismo mojim prijateljima

Otpor sada: Pismo mojim prijateljima

Mašina pre 4 minuta
Građani Begeča najavili protest u nedelju jer duže vreme nemaju vodu: „Ovo je život nedostojan čoveka u 21. veku“

Građani Begeča najavili protest u nedelju jer duže vreme nemaju vodu: „Ovo je život nedostojan čoveka u 21. veku“

Nova pre 4 minuta
(Foto) dva autobusa puna đaka ostala zavejana u snegu: Drama na Divčibarama: Usledilo je spasavanje dece!

(Foto) dva autobusa puna đaka ostala zavejana u snegu: Drama na Divčibarama: Usledilo je spasavanje dece!

Blic pre 9 minuta
"Ovde nema života od plate do plate": Balkanac u Kopenhagenu otkriva kako se živi u Danskoj

"Ovde nema života od plate do plate": Balkanac u Kopenhagenu otkriva kako se živi u Danskoj

NIN pre 3 minuta
U toku rasprava o Nacrtu zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda

U toku rasprava o Nacrtu zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda

Blic pre 9 minuta