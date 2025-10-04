Oblačno, do 12 stepeni

Od sredine dana očekuje se i postepeno razvedravanje.

Na severozapadu Vojvodine ostaje suvo, tamo će posle podne sijati sunce. Jutro će biti veoma hladno. Dnevna temperatura nekoliko stepeni viša nego danas, od 9 na jugoistoku do 16 stepeni na severozapadu. U Beogradu je danas bio najhladniji 3. oktobar od kako se meri temperatura vazduha u glavnom gradu. Izmereno je svega 7 stepeni. Sutra najviše 13. Slaba kiša će padati ujutru, od sredine dana razvedravanje. U kragujevcu će danas biti oblačno sa slabim padavinama