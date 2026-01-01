Vremenska prognoza za četvrtak 1. januar 2026: Danas umereno oblačno, temperatura do 10

Beta pre 5 sati

Na istoku Srbije i u Banatu tokom jutra umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde uz slabo provejavanje snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Od sredine dana postepeno razvedravanje sa zapada.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od minus osam do minus dva, a najviša od tri do 10.

U Beogradu jutro umereno do potpuno oblačno i suvo, od sredine dana pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus četiri do minus dva, a najviša dnevna oko sedam.

