Vremenska prognoza za četvrtak 1. januar 2026: Danas umereno oblačno, temperatura do 10
Beta pre 5 sati
Na istoku Srbije i u Banatu tokom jutra umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde uz slabo provejavanje snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Od sredine dana postepeno razvedravanje sa zapada.
Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni.
Jutarnja temperatura od minus osam do minus dva, a najviša od tri do 10.
U Beogradu jutro umereno do potpuno oblačno i suvo, od sredine dana pretežno sunčano.
Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus četiri do minus dva, a najviša dnevna oko sedam.
(Beta, 01.01.2026)