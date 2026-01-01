Na više lokacija manifestacija Ulica otvorenog srca u Beogradu

N1 Info pre 16 minuta  |  Beta
U više opština Beograda danas, 1. januara, biće organizovana tradicionlna manifestacija "Ulica otvorenog srca" sa koncertima, predstavama i zabavnim programima za decu.

U 11.00 časova, na uglu Svetogorske i Makedonske ulice, zakazano je otvaranje te tradionalne manifestacije, a sa početkom u 10.00 i u Požeškoj ulici na Banovom brdu. Slična manifestacija sa početkom u 11.00 biće organizovana na velikom platou kod Sportsko-rekreativnog centra Voždovac na Banjici, a na Novom Beogradu počinje 11.00 u Bulevaru Zorana Đinđića, ispred Tržnog centra "Novi Merkator". Iste manifestacije, po najavama opština biće organizovane i u Zemunu,
