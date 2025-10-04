Tramp veruje da je Hamas spreman na trajni mir

Politika pre 1 sat
To nije samo mir u Pojasu Gaze, već dugo traženi mir na Bliskom istoku

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da na, osnovu saopštenja koje je objavio Hamas, veruje da je ta palestinska militantna grupa spremna na trajni mir. Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da Izrael mora odmah da prekine bombardovanje Gaze kako bi bilo moguće bezbedno i brzo izvlačenje preostalih talaca koje drži Hamas. „Trenutno je previše opasno to učiniti. Već́ razgovaramo o detaljima koje treba razraditi", naveo je Tramp.
