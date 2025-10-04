Arsenal slavio u londonskom derbiju protiv Vest Hema, Junajted pobedio Sanderlend u PL

Radio sto plus pre 22 minuta
Arsenal slavio u londonskom derbiju protiv Vest Hema, Junajted pobedio Sanderlend u PL

Arsenal je u gradskom derbiju poveo u 38. minutu pogotkom Deklana Rajsa, dok je pobedu domaćem timu potvrdio Bukajo Saka u 67. minutu sa penala.

Arsenal je tako prekinuo niz od dva uzastopna poraza na domaćem terenu od Vest Hema, a treneru Mikelu Arteti ovo je bio 300. meč na klupi Arsenala. Na tabeli Premijer lige Arsenal je preuzeo prvo mesto sa 16 bodova, uz utakmicu više i bod više od drugoplasiranog Liverpula. Vest Hem zauzima pretposlednje, 19. mesto, sa četiri boda. U narednom kolu Arsenal gostuje Fulamu, a Vest Hem dočekuje Brentford. Mančester junajted je na svom terenu savladao Sanderlend sa 2:0.
