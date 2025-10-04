Reper Didi Kombs osuđen na 50 meseci zatvora zbog organizovanja prostitucije

VAŠINGTON - Američki reper Šon Didi Kombs osuđen je u petak na 50 meseci zatvora zbog učešća u organizovanju prostitucije.

Porota je 2. jula oslobodila Kombsa optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima. Tužioci su tražili kaznu od 11 godina i tri meseca zatvora, dok je odbrana ciljala na kaznu od 14 meseci, preneo je NBC. Kombs (55) je pritvoren u septembru prošle godine, tako da ce mu se uračunati više od godinu dana zatvorske kazne. Sudija je, takođe, kaznio Kombsa sa 500.000 dolara i naredio pet godina nadzornog puštanja na slobodu nakon što Kombs napusti zatvor.