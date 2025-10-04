Beceki od očaja do sjaja za fantastičan trijumf u sprintu!

Vozač Aprilije Marko Beceki slavio je u sprint trci koja je vožena u okviru Velike nagrade Indonezije, 18. runde ovogodišnjeg Moto GP šampionata.

Italijan je na stazi „Mandalika“ do trijumfa došao posle senzacionalnog proboja, koji je usledio posle lošeg starta sa pol pozicije, i sprečio je Fermina Aldegera da postane najmlađi pobednik u sprintu. Aldeger je u cilju imao 157 hiljaditinki zaostatka, a njemu i Becekiju se na podijumu pridružio vozač Trekhausa Raul Fernandes, kojem je to najbolji rezultat u sprintu. Novi šampion Mark Markes trku je završio na sedmom mestu, posle kazne dugog kruga koju je dobio