Tsc nemoćan u Pančevu (video)

Železničar pobedio Bačkotopolčane golom Đuričića

Fudbaleri Železničara pobedili su večeras u Pančevu TSC sa 1:0, u utakmici 11. kola Super lige Srbije. Jedini gol postigao je Nikola Đuričić u 36. minutu. Železničar zauzima peto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 16 bodova, dok je TSC osmi sa dva boda manje. U sledećem kolu Železničar gostuje Mladosti u Lučanima, a TSC u Kragujevcu igra protiv Radničkog. SUPER LIGA – 11. KOLO Petak: NIŠ: Radnički – Radnik 4:2 Subota: NOVI PAZAR: Novi Pazar – Mladost 1:0