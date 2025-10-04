Poznat termin kada Đoković nastavlja pohod ka tituli u Šangaju

Novak Đoković će u nedelju nastaviti pohod ka još jednom trofeju na Mastersu u Šangaju, pošto je poznat termin njegovog meča trećeg kola.

Najbolji teniser sveta će se sastati sa Janikom Hanfmanom, kvalifikantom iz Nemačke, ne pre 12:30 časova po srednje evropskom vremenu. Biće to njihov drugi međusobni susret, a Đoković je slavio u prvom, koji su odigrali ranije ove godine u Ženevi. Pre ovog duela, na Centralni teren će izaći Holger Rune i Ugo Umber, a potom će igrati i Tejlor Fric protiv Mpešija Perikara, nakon čega sledi meč srpskog asa. Ukoliko Novak savlada Hanfmana, u osmini finala će se sastati