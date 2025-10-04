Prestaju padavine, na Zlatiboru 35 cm snega

UŽICE – U delovima zemlje i dalje pada sneg, ali manje nego juče. Vanredna situacija u četiri opštine – Arilju, Novoj Varoši, Ivanjici i Medveđi. Brojna domaćinstva bez struje. Ekipe elektrodistribucija otklanjaju kvarove, koje je izazvao vlažan sneg.

Prema zvaničnim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, na Zlatiboru je jutros izmereno 35 centimetara snega. U užičkom kraju tokom noći padala je kiša, u višim predelima slab sneg, ali ga je znatno manje, dok ga na kolovozu na prilazu Zlatiboru nema. Probleme na svim putevima praktično stvara drveće koje je polomljeno ili izvaljeno zbog teškog snega, a ono stvara i probleme u snabdevanju električnom energijom. U Novovaroškoj opštini, grad je dobio