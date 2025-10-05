"Tramp odobrio slanje 300 vojnika" Bela kuća se oglasila!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp preduzeo je korak da rasporedi Nacionalnu gardu u još jednom gradu, odobrivši slanje 300 vojnika radi zaštite saveznih službenika i imovine u Čikagu, gde je, prema navodima vlade, agent granične patrole ranio ženu dok je pucao na osobu koja je pokušala da ih pregazi.

Portparolka Bele kuće Ebigejl Džekson potvrdila je da je predsednik SAD Donald Tramp odobrio upotrebu pripadnika Nacionalne garde Ilinoisa, pozivajući se na, kako je navela, "stalne nasilne nerede i bezakonje", koje lokalne vlasti nisu uspele da suzbiju, prenosi AP. "Predsednik Tramp neće zažmuriti pred bezakonjem koje pogađa američke gradove", rekla je Džekson. Guverner Ilinoisa iz redova demokrata Džej Bi Pricker rekao je da je Nacionalna garda dobila obaveštenje