"Tramp odobrio slanje 300 vojnika" Bela kuća se oglasila!

Alo pre 4 sati
"Tramp odobrio slanje 300 vojnika" Bela kuća se oglasila!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp preduzeo je korak da rasporedi Nacionalnu gardu u još jednom gradu, odobrivši slanje 300 vojnika radi zaštite saveznih službenika i imovine u Čikagu, gde je, prema navodima vlade, agent granične patrole ranio ženu dok je pucao na osobu koja je pokušala da ih pregazi.

Portparolka Bele kuće Ebigejl Džekson potvrdila je da je predsednik SAD Donald Tramp odobrio upotrebu pripadnika Nacionalne garde Ilinoisa, pozivajući se na, kako je navela, "stalne nasilne nerede i bezakonje", koje lokalne vlasti nisu uspele da suzbiju, prenosi AP. "Predsednik Tramp neće zažmuriti pred bezakonjem koje pogađa američke gradove", rekla je Džekson. Guverner Ilinoisa iz redova demokrata Džej Bi Pricker rekao je da je Nacionalna garda dobila obaveštenje
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Žena upucana, Tramp hoće da šalje vojsku! Bukti rat na ulicama "srpskog grada" u Americi: Sudija u poslednjem trenutku doneo…

Žena upucana, Tramp hoće da šalje vojsku! Bukti rat na ulicama "srpskog grada" u Americi: Sudija u poslednjem trenutku doneo dramatičnu odluku (video)

Blic pre 8 minuta
"Operacija Midvej blic" i Čikago kao ratna zona – suzavac, gumeni meci i poneka pucnjava

"Operacija Midvej blic" i Čikago kao ratna zona – suzavac, gumeni meci i poneka pucnjava

RTS pre 1 sat
Bela kuća: Tramp odobrio slanje 300 vojnika radi zaštite saveznih službenika u Čikagu

Bela kuća: Tramp odobrio slanje 300 vojnika radi zaštite saveznih službenika u Čikagu

Euronews pre 2 sata
Tramp odobrio slanje 300 vojnika radi zaštite saveznih službenika u Čikagu

Tramp odobrio slanje 300 vojnika radi zaštite saveznih službenika u Čikagu

RTV pre 3 sata
Tramp doneo hitnu odluku o "srpskom gradu" u Americi! Vojska izlazi na ulice: "Ovo je ratna zona"

Tramp doneo hitnu odluku o "srpskom gradu" u Americi! Vojska izlazi na ulice: "Ovo je ratna zona"

Blic pre 4 sati
Tramp šalje 300 pripadnika Nacionalne garde u Čikago: Guverner Ilinoisa oštro protiv ove odluke

Tramp šalje 300 pripadnika Nacionalne garde u Čikago: Guverner Ilinoisa oštro protiv ove odluke

Telegraf pre 4 sati
Opsadno stanje u Americi! Tramp naredio slanje Nacionalne garde u ovaj grad! (foto/video)

Opsadno stanje u Americi! Tramp naredio slanje Nacionalne garde u ovaj grad! (foto/video)

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Premijer Gruzije najavio represuju protiv građana, Kos i Kalas pozvale na „smirenost“

Premijer Gruzije najavio represuju protiv građana, Kos i Kalas pozvale na „smirenost“

Danas pre 3 minuta
Šta pišu ruski mediji o Vučićevim predviđanjima da će biti rata?

Šta pišu ruski mediji o Vučićevim predviđanjima da će biti rata?

Danas pre 43 minuta
Voz sa 110 italijana umalo pogođen u ruskim napadima na lavov: Čule eksplozije i artiljerijska vatra: Vraćali se sa sastanaka…

Voz sa 110 italijana umalo pogođen u ruskim napadima na lavov: Čule eksplozije i artiljerijska vatra: Vraćali se sa sastanaka sa civilnim društvom

Blic pre 13 minuta
Propalestinski protest u Beogradu: „Izrael sprovodi genocid u Gazi, u svemu tome ulogu ima i Vučić“

Propalestinski protest u Beogradu: „Izrael sprovodi genocid u Gazi, u svemu tome ulogu ima i Vučić“

Danas pre 43 minuta
Francuska dobila novu vladu: Lekorni imenovao 18 ministara: Najavio nove mere za jednu grupu građana

Francuska dobila novu vladu: Lekorni imenovao 18 ministara: Najavio nove mere za jednu grupu građana

Blic pre 18 minuta