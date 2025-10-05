Moto GP: Aldeger pobedio na trci za VN Indonezije, Beceki izbacio Markeza, šampion završio u bolnici

Moto GP: Aldeger pobedio na trci za VN Indonezije, Beceki izbacio Markeza, šampion završio u bolnici

Foto: Screenshot Moto GP YouTube Vozač Gresinija Španac Fermin Aldeger pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Indonezije, koja je vožena na stazi Mandalika.

Aldeger je do prve pobede u karijeri u "kraljevskoj klasi" stigao rezultatom 41:07.65. Kako navodi Sportski Žurnal, on je postao drugi najmlađi pobednik u istoriji u "kraljevskoj klasi". Drugo mesto na VN Indonezije osvojio je vozač ekipe Red Bul KTM rejsing Španac Pedro Akosta, koji je za pobednikom kasnio 6,987 sekundi. Treći je bio vozač Gresini rejsinga Španac Aleks Markez, koji je za Aldegerom zaostao 7,896 sekundi. Trku u Indoneziji obeležio je incident iz
