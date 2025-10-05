Blagojević: "Nikad nisam vodio ovakvu utakmicu"

Trener Partizana Srđan Blagojević je govorio za medije nakon pobede crno-belih nad Vojvodinom u 11. kolu Superlige Srbije.

Fudbaleri Partizana obeležili su 80. rođendan kluba pobedom nad Vojvodinom od 1:0 u derbiju 11. kola Superlige Srbije. Duel na stadionu u Humskoj obeležili su rani penal za crno-bele, crveni karton za gosta iz Novog Sada, kao i čak šest prekida zbog bakljada i ubacivanja pirotehnike sa tribina. Trener Partizana Srđan Blagojević posle meča nije krio zadovoljstvo zbog ishoda, iako je priznao da njegova ekipa nije bila na prepoznatljivom nivou. "Prvo želim da čestitam