Blagojević: "Nikad nisam vodio ovakvu utakmicu"

B92 pre 2 sata
Blagojević: "Nikad nisam vodio ovakvu utakmicu"

Trener Partizana Srđan Blagojević je govorio za medije nakon pobede crno-belih nad Vojvodinom u 11. kolu Superlige Srbije.

Fudbaleri Partizana obeležili su 80. rođendan kluba pobedom nad Vojvodinom od 1:0 u derbiju 11. kola Superlige Srbije. Duel na stadionu u Humskoj obeležili su rani penal za crno-bele, crveni karton za gosta iz Novog Sada, kao i čak šest prekida zbog bakljada i ubacivanja pirotehnike sa tribina. Trener Partizana Srđan Blagojević posle meča nije krio zadovoljstvo zbog ishoda, iako je priznao da njegova ekipa nije bila na prepoznatljivom nivou. "Prvo želim da čestitam
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Njegoš Petrović: "Ovakve stvari nikome ne idu u prilog, ovaj poraz će nas ojačati"

Njegoš Petrović: "Ovakve stvari nikome ne idu u prilog, ovaj poraz će nas ojačati"

Sportske.net pre 3 minuta
"Krivo mi je što je sve ispalo ovako kako je ispalo" Fudbaler Vojvodine se oglasio dan nakon meča sa Partizanom - odmah je…

"Krivo mi je što je sve ispalo ovako kako je ispalo" Fudbaler Vojvodine se oglasio dan nakon meča sa Partizanom - odmah je uputio jedan apel!

Kurir pre 3 minuta
Petrović: "Nisam glumio i nisam hteo da prevarim sudiju, možda nije bio penal"

Petrović: "Nisam glumio i nisam hteo da prevarim sudiju, možda nije bio penal"

B92 pre 4 minuta
Žao mi je ljudi što su Došli, šokiran sam zbog ovoga u Humskoj: Meč sa Partizanom ostavio gorak ukus u ustima kapitena…

Žao mi je ljudi što su Došli, šokiran sam zbog ovoga u Humskoj: Meč sa Partizanom ostavio gorak ukus u ustima kapitena Vojvodine!

Hot sport pre 53 minuta
(VIDEO) Rosić: Verujem da su prekidi mnogo uticali na meč

(VIDEO) Rosić: Verujem da su prekidi mnogo uticali na meč

Sport klub pre 44 minuta
Otac i sin dobili crvene kartone! Nezapamćena scena na utakmici Partizan - Vojvodina (video)

Otac i sin dobili crvene kartone! Nezapamćena scena na utakmici Partizan - Vojvodina (video)

Kurir pre 1 sat
Gađaće nas granatama uskoro, ovo nije bio fudbal: Tanjga besan na dešavanja u Beogradu!

Gađaće nas granatama uskoro, ovo nije bio fudbal: Tanjga besan na dešavanja u Beogradu!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanVojvodinaNovi SadSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Milton želi osvajanje Evrolige sa Partizanom: "Kad imate trenera koji zna to da uravnoteži"

Milton želi osvajanje Evrolige sa Partizanom: "Kad imate trenera koji zna to da uravnoteži"

Sportske.net pre 13 minuta
Murinjo - Od dočeka do dočeka!

Murinjo - Od dočeka do dočeka!

Sportske.net pre 33 minuta
Narednih 20 godina neka bude uspešnije nego prošlih 80: Hrabra izjava Mijatovića!

Narednih 20 godina neka bude uspešnije nego prošlih 80: Hrabra izjava Mijatovića!

Hot sport pre 18 minuta
Rune i Dijalo u osmini finala mastersa u Šangaju, Fric eliminisan

Rune i Dijalo u osmini finala mastersa u Šangaju, Fric eliminisan

RTS pre 33 minuta
Mažić: Nisam u svađi s Stankovićem

Mažić: Nisam u svađi s Stankovićem

Sportski žurnal pre 13 minuta