Iz Vojvodine i dalje grme zbog dešavanja u Humskoj: "Gorak ukus, da se više ne ponovi!"

Nakon meča protiv Partizana u Beogradu, Vukan Savićević izjavio je da ostaje gorak ukus zbog svih prekida i konačnog rezultata.

On je u izjavi za klupski sajt izjavio daje Voša pokazala zajedništvo, koje je ključno za naredni period. Vojvodina je u suotu poražena u Hunskoj od Partizana (1:0), u meču u kom su prekidi bili centralna stvar. "Generalno je bila bezveze utakmica, sa puno prekida i zato mi je krivo. Bio je lep ambijent imali smo odličnu nedelju, spremali se temeljno", započeo je Savićević. Fudbaler Vojvodine istakao je da su skupo plaćene greške. "Nažalost, napravili smo i taj