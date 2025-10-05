Porodice gardista i 21 godinu kasnije traže istinu o njihovoj smrti

Beta pre 55 minuta

Porodice gardista Vojske Srbije i Crne Gore Dragana Jakovljevića (21) i Dražena Milovanovića (21) izjavili su da se i dalje nadaju da će konačno saznati istinu o tome šta se desilo na današnji dan pre 21 godinu, odnosno kako su oni izgubili živote.

Porodice su danas, tokom komemoracije ispred vojnog objekta "Karaš" na Topčideru za N1 izjavili da su se "vlasti menjale a da se ništa nije uradilo".

"Svi su nam obećavali pomoć, ali mi ne tražimo pomoć, tražimo samo istinu - da se dokaže što su deca stradala. Sve komisije koje su radile utvrdile su, iako ništa nije zvanično, da su obojica ubijeni. Zašto, to bi trebalo neko da otkrije", kazao je Janko Jakovljević, otac Dragana Jakovljevića.

Dvojica gardista pronađena su mrtva 5. oktobra 2004. godine, vojna istraga je tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba.

Jelena, snaja Dražena Milovanovića, izjavila je da je porodicama "iz godine u godinu sve teže".

"Pala su dva anđela, teško je, iz godine u godinu sve teže. Nadamo se da će kad tad da se istina otkrije i da će oni na nekom boljem mestu naći svoj mir. Velike nepravde smo trpeli, i danas ih trpimo. Govore nam da smo unovčili Draženovu smrt...", kazala je Milovanović.

Povodom ovog slučaja vode se dva procesa: onaj u Srbiji se već 21 godinu nalazi u predistražnom postupku, a drugi se vodi pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Presuda Evropskog suda za ljudska prava biće doneta 9. oktobra

Advokatica porodice Olgica Batić kaže da, što se tiče naših organa, i dalje je sve u predistražnom postupku.

"Ne bih preterano o našim organima i stanju u pravosuđu i fazi u kojoj se nalazi, jer se ništa nije odmaklo već dve decenije. Što se tiče Evropskog suda za ljudska prava, očekujemo uskoro donošenje odluke i nadamo se da će biti obavezana Republika Srbija da ispoštuje određena načela i da se skine oznaka tajnosti", izjavila je Batić.

(Beta, 05.10.2025)