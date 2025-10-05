Dvadeset jedna godina od smrti dvojice gardista u vojnom objektu na Topčideru

Članovi porodica gardista Vojske Srbije i Crne Gore Dragana Jakovljevića (21) i Dražena Milovanovića (21) obeležili su danas ispred vojnog objekta "Karaš" u Topčideru 21. godišnjicu njihove pogibije, a i dalje se nadaju da će konačno saznati istinu o tome kako su njih dvojica izgubila živote.

Dvojica gardista pronađena su mrtva 5. oktobra 2004. godine, a dok je vojna istraga tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu, nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović pronađeni su mrtvi dok su bili na straži u okviru vojnog objekta. Vlada Srbije je 2016. godine formirala komisiju za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za ubistvo gardista na Topčideru, ali, prema tvrdnjama advokata