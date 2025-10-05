Žene u crnom: Nadležni da kažu istinu

Žene u crnom održale su danas komemorativne skupove ispred kasarne „Karaš“ u Topčideru i u Knez Mihailovoj ulici povodom 21 godine od nerasvetljene pogibije gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića, a poručile su da neće zaboraviti taj zločin i ponovile zahtev nadležnima da prekinu opstrukciju istrage i saopšte istinu.

Suosnivačica Žena u crnom Staša Zajović rekla je FoNetu na skupu u Knez Mihailovoj, koji je obezbeđivala policija, da se to što „država ćuti na zločin može povezati, između ostalog, sa činjenicom da se tadašnji haški optuženik, a sadašnji osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić krio u kasarnama“ Vojske Srbije i Crne Gore. „Porodice sa kojima se solidarišemo su povele hrabru borbu protiv državnog organizovanog zločina i državnog ćutanja o tom zločinu i ovom prilikom