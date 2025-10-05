Dvadeset jedna godina od smrti dvojice gardista u vojnom objektu na Topčideru

Ispred vojnog objekta „Karaš“ na Topčideru danas će članovi porodica obeležiti 21. godišnjicu pogibije gardista Vojske Srbije i Crne Gore Dragana Jakovljevića (21) i Dražena Milovanovića (21).

Oni su na tom mestu pronađeni mrtvi 5. oktobra 2004. godine. Vojna istraga je tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Porodice će danas u 9.10 ispred kasarne zapaliti sveće i položiti cveće povodom 21. godišnjice. Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović pronađeni su mrtvi dok su bili na straži u okviru vojnog objekta. Vlada Srbije je 2016. godine formirala komisiju za razmatranje