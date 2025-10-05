Novakov urlik na srpskom, da čuje cela Kina: Reakcija sve govori, zato neće u penziju

Mondo pre 9 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Novakov urlik na srpskom, da čuje cela Kina: Reakcija sve govori, zato neće u penziju

Novak Đoković uspeo je da prođe u osminu finala turnira u Šangaju.

Posle skoro tri časa borbe i mučenja našao je način da savlada Janika Hanfmana - 4:6, 7:5, 6:3. Koliko mu je bilo teško i koliko se mučio najbolje je moglo da se vidi po tome kako je proslavio pobedu - urlikom na srpskom jeziku. Kada je konačno uspeo da slomi otpor žilavog Nemca najbolji teniser svih vremena je iz sve snage počeo da viče "Idemo breeeeeee", "Idemooooo", moglo je da se čuje jasno i glasno. Urlik, da ga čuje cela dvorana u Šangaju, a i šire.
