Protesti u Gruziji: Policija rasterala demonstrante koji su pokušali upad u predsedničku palatu

Nedeljnik pre 2 sata
Protesti u Gruziji: Policija rasterala demonstrante koji su pokušali upad u predsedničku palatu

Gruzijska policija rasterala je demonstrante od predsedničke palate u Tbilisiju koristeći biber-sprej i vodene topove tokom subotnjeg protesta, koji se odvijao istovremeno sa lokalnim izborima.

U sukobima je povređeno više od 27 ljudi, a uhapšeno je pet aktivista, uključujući i jednog operskog pevača. Vladajuća stranka „Gruzijski san“ saopštila je da je odnela pobedu u svakoj opštini na izborima koje su bojkotovala dva najveća opoziciona bloka, saznaje Rojters. Demonstranti pokušali da upadnu u predsedničku palatu Nešto pre zatvaranja birališta, grupa demonstranata pokušala je nasilno da uđe u predsedničku palatu u prestonici Tbilisiju, nakon što su
