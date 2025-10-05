Ni nedelju dana od prethodne donacije, iz budžeta još 2 miliona evra za KSS

Nova ekonomija pre 1 sat
Ni nedelju dana od prethodne donacije, iz budžeta još 2 miliona evra za KSS

Vlada Srbije ponovo je izdvojila sredstva iz budžetske rezerve za dotaciju Košarkaškom savezu Srbije, i to u iznosu od 236 miliona dinara, odnosno malo više od dva miliona evra.

Ova sredstva odobravaju se Generalnom sekretarijatu Vlade, na ime dotacije Košarkaškom savezu Srbije, radi obezbeđivanja finansijske pomoći potrebne za redovan rad KSS, navodi se u rešenju. Odluka je doneta 2. oktobra, manje od nedelju dana nakon prethodnog rešenja Vlade kojom je KSS-u dodeljeno 118 miliona dinara, ili nešto više od milion evra. Ta odluka doneta je 26. septembra. Višegodišnja je praksa Vlade Srbije da iz budžetske rezerve „sipa“ novac za redovan
