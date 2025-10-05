Glišić: Opoziciji će pasti podrška na izborima u Negotinu i Mionici, a 1. novembra očekujem nasilje

Nova pre 2 sata  |  Autor: Beta
Glišić: Opoziciji će pasti podrška na izborima u Negotinu i Mionici, a 1. novembra očekujem nasilje

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić ocenio je danas da će 30. novembra na lokalnim izborima u Negotini i Mionici liste studenata i opozicije imati još manje podrške nego na prethodnim, a da će stranke opozicije morati da biraju da li će da nestanu ukoliko bezuslovno podrži "blokadersku, fantomsku listu".

On je u intervjuu Kuriru, jednom od prvih nakon što je izašao iz bolnice nakon moždanog udara, naveo da bi studenti predstavili listu da na njoj imaju „ljude od kredibiliteta“, a da opozicioni akteri koji se od njih ne „otkače“ neće politički preživeti. „(Uoči izbora u Negotinu i Mionici) očekujem veliku buku koju će da prave pre izbora i još veću kuknjavu posle. Mislim da će rezultat u brojkama da bude po njih pogubniji nego pre, a u korist one politike koju
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Očekujem nasilje 1.: Novembra" Glišić o protestima i lokalnim izborima: "Uvek će neko drugi da im bude kriv"

"Očekujem nasilje 1.: Novembra" Glišić o protestima i lokalnim izborima: "Uvek će neko drugi da im bude kriv"

Blic pre 2 minuta
Glišić: Očekujem najveće moguće nasilje 1. novembra, oni to vide kao poslednju šansu da spale ceo Novi Sad

Glišić: Očekujem najveće moguće nasilje 1. novembra, oni to vide kao poslednju šansu da spale ceo Novi Sad

Glas Zaječara pre 2 minuta
Glišić: Opoziciji će pasti podrška na izborima u Negotinu i Mionici, a 1. novembra očekujem nasilje

Glišić: Opoziciji će pasti podrška na izborima u Negotinu i Mionici, a 1. novembra očekujem nasilje

NIN pre 1 sat
Glišić o protestu 1. novembra: Očekujem najveće moguće nasilje, oni vide to kao poslednju šansu da spale Novi Sad

Glišić o protestu 1. novembra: Očekujem najveće moguće nasilje, oni vide to kao poslednju šansu da spale Novi Sad

Moj Novi Sad pre 57 minuta
Darko Glišić o skupu 1. novembra: Očekujem najveće moguće nasilje, poslednja prilika da spale Novi Sad

Darko Glišić o skupu 1. novembra: Očekujem najveće moguće nasilje, poslednja prilika da spale Novi Sad

In medija pre 52 minuta
Glišić: Očekujem najveće moguće nasilje 1. novembra, oni to vide kao poslednju šansu da spale ceo Novi Sad

Glišić: Očekujem najveće moguće nasilje 1. novembra, oni to vide kao poslednju šansu da spale ceo Novi Sad

N1 Info pre 2 sata
Darko Glišić: Opozicija i studenti će u Negotinu i Mionici imati još lošiji rezultat

Darko Glišić: Opozicija i studenti će u Negotinu i Mionici imati još lošiji rezultat

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriDarko Glišić

Politika, najnovije vesti »

SRCE: Srbija treba da nastavi tamo gde je stala 5. oktobra 2000. godine

SRCE: Srbija treba da nastavi tamo gde je stala 5. oktobra 2000. godine

N1 Info pre 17 minuta
NZZ: Četvrt veka od pada čoveka koji je razbio Jugoslaviju i polovičnog novog početka za Srbiju

NZZ: Četvrt veka od pada čoveka koji je razbio Jugoslaviju i polovičnog novog početka za Srbiju

N1 Info pre 12 minuta
Protest 6. oktobra, Zborovi pozivaju: „LUSTRACIJA – SPISAK POSTOJI“

Protest 6. oktobra, Zborovi pozivaju: „LUSTRACIJA – SPISAK POSTOJI“

Danas pre 37 minuta
"Očekujem nasilje 1.: Novembra" Glišić o protestima i lokalnim izborima: "Uvek će neko drugi da im bude kriv"

"Očekujem nasilje 1.: Novembra" Glišić o protestima i lokalnim izborima: "Uvek će neko drugi da im bude kriv"

Blic pre 2 minuta
Glišić: Očekujem najveće moguće nasilje 1. novembra, oni to vide kao poslednju šansu da spale ceo Novi Sad

Glišić: Očekujem najveće moguće nasilje 1. novembra, oni to vide kao poslednju šansu da spale ceo Novi Sad

Glas Zaječara pre 2 minuta