Peti oktobar, četvrt veka kasnije – o pobednicima i gubitnicima

Pre 25 godina, 5. oktobra 2000. godine održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije, koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija (SIK) osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata Demokratske opozicije Srbije (DOS) na izborima za predsednika SRJ održanim 24. septembra 2000.

Na poziv Demokratske opozicije Srbije u Beograd su došli građani iz cele zemlje. Različite su procene broja učesnika demonstracija 5. oktobra 2000. u Beogradu i variraju između 50.000 u ključnim momentima oko Skupštine Srbije do nekoliko stotina hiljada, kako su prenosili različiti izvori, u širem gradskom području. Kako bilo, taj protest je proglašen i najmasovnijim do tada u Srbiji. Masovne demonstracije su primorale tadašnjeg predsednika Savezne Republike