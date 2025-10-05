Rat u Ukrajini – 1.320. dan. Rusija je tokom noći izvela masovne vazdušne udare na više ukrajinskih regiona, uključujući Kijev, Odesu, Zaporožje i Dnjepar, dok je istovremeno ruska protivvazdušna odbrana oborila 32 ukrajinska drona iznad svoje teritorije, saopštile su ukrajinske i ruske vlasti.

Ruski masovni vazdušni udari na Ukrajinu - Kijev, Odesa i Zaporožje među metama Kijev i veliki broj ukrajinskih regiona našli su se na meti ruskih vazdušnih udara, saopštila je Komanda ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva i PVO. Kijev i veliki broj ukrajinskih regiona našli su se na meti ruskih vazdušnih udara, saopšteno je danas iz komande ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva i PVO. Pored Kijeva, između ostalih napadnuti su i regioni Ljubaru, Malin, Popilnja,