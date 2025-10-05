Kišovito, najniža temperatura 0, najviša do 19 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će ujutro biti hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak, a najniža temperatura će se kretati od 0 do devet stepeni, dok će najviša biti od 13 do 19 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za