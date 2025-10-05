U komšiluku haotično; Izdato hitno upozorenje: "Budite spremni na rizik od povreda..."

B92 pre 2 sata
U komšiluku haotično; Izdato hitno upozorenje: "Budite spremni na rizik od povreda..."

Veći deo Hrvatske pogodile su obilne padavine i jak vetar, a meteorolozi su upozorili na moguće poplave, prenose danas hrvatski mediji.

U Zagrebu jutros pada jaka kiša, a hrvatska meteorološka služba DHMZ je aktivirala upozorenja i meteoalarm za većinu zemlje, prenosi portal Index.hr. Crveno upozorenje izdato je za more Kvarnera i oblast oko Velebita, kao i za more kod zapadne obale Istre gde se očekuje jaki jugo koje će tokom dana prerasti u olujnu buru. Najjači udari vetra, kako se očekuje, dostići će do 160 kilometara na sat. Narandžasto upozorenje proglašeno je za Istru, Kvarner, Liku i Gorski
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Da li nam napokon sledi lepo vreme? Evo koje temperature nas očekuju sutra

Da li nam napokon sledi lepo vreme? Evo koje temperature nas očekuju sutra

Telegraf pre 5 minuta
Vreme: Oblačno i hladnije uz kišu, na planinama slab sneg

Vreme: Oblačno i hladnije uz kišu, na planinama slab sneg

Serbian News Media pre 1 sat
DžABA smo se radovali lepom vremenu Najnovija vremenska prognoza će vas razočarati

DžABA smo se radovali lepom vremenu Najnovija vremenska prognoza će vas razočarati

Dnevnik pre 40 minuta
U komšiluku haotično Izdato hitno upozorenje: "Budite spremni na rizik od povreda..."

U komšiluku haotično Izdato hitno upozorenje: "Budite spremni na rizik od povreda..."

Večernje novosti pre 2 sata
Hladno i kišovito, najviša temperatura do 19 stepeni

Hladno i kišovito, najviša temperatura do 19 stepeni

Jug press pre 2 sata
I danas sveže u Srbiji: Novo prolazno naoblačenje i kiša

I danas sveže u Srbiji: Novo prolazno naoblačenje i kiša

Novi magazin pre 2 sata
Za veći deo zemlje izdat meteoalarm! Moguće poplave u Hrvatskoj

Za veći deo zemlje izdat meteoalarm! Moguće poplave u Hrvatskoj

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaJugoZagrebpoplave

Društvo, najnovije vesti »

Tramp odobrio slanje Nacionalne garde u Čikago

Tramp odobrio slanje Nacionalne garde u Čikago

Beta pre 0 minuta
Ručak za posao: 5 obroka od sezonskih namirnica koje možete poneti sa sobom

Ručak za posao: 5 obroka od sezonskih namirnica koje možete poneti sa sobom

Danas pre 0 minuta
Dvadeset jedna godina od smrti dvojice gardista u vojnom objektu na Topčideru

Dvadeset jedna godina od smrti dvojice gardista u vojnom objektu na Topčideru

NIN pre 5 minuta
Da li ste znali da HPV može izazvati nekoliko vrsta raka?

Da li ste znali da HPV može izazvati nekoliko vrsta raka?

Blic pre 0 minuta
Državna ceremonija u Jajincima: Sećanje na 80.000 stradalih Srba, Jevreja i Roma uz prisustvo zvaničnika

Državna ceremonija u Jajincima: Sećanje na 80.000 stradalih Srba, Jevreja i Roma uz prisustvo zvaničnika

Telegraf pre 5 minuta