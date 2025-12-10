Centar za demokratiju: Srbija mora da sprovede reforme u oblasti ljudskih prava po standardima EU

Danas
Fondacija Centar za demokratiju ocenila je danas da Srbija mora sprovesti reforme države i društva kako bi se približila standardima demokratije, ljudskih prava i vladavine prava koje uživaju građani razvijenih zemalja Evrope i sveta. „U pristupanju Evropskoj uniji vidimo još veće garancije za zaštitu ljudskih prava u Srbiji.

Od ključne važnosti je da jačamo demokratske institucije, unapređujemo parlamentarizam, demokratsku političku kulturu, slobodu medija, da građani slobodno izražavaju svoje mišljenje i učestvuju u procesima donošenja odluka u svojoj zajednici“, saopštili su povodom 10. decembra, Međunaordnog dana ljudskih prava. Naveli su da je poštovanje prava, sloboda i dostojanstva svakog pojedinca osnova za izgradnju modernog, demokratskog i uređenog društva. „Da niko ne ostane
Nova
