Novi Optimizam: Duh 5. oktobra nije poražen, već zarobljen u društvu

Pokret Novi optimizam saopštio je danas da duh i nasleđe 5. oktobra nisu poraženi, već zarobljeni u društvu koje se ponovo suočava sa bahatom vlašću, sistemskim nasiljem, poniženim institucijama i razorenim poverenjem u pravdu.

Danas se navršava 25 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. godine okončana vladavina predsednika Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) Slobodana Miloševića. “Kao najveći datum i domet moderne Srbije 5. oktobar je i simbol optimizma koji ne sme da se ugasi. Potrebno je hitno vratiti Srbiju na put koji vodi ka modernoj, slobodnoj i evropskoj državi. To je put 5. oktobra, put hrabrosti, solidarnosti i odgovornosti”, naveo je osnivač