Blagojević stao pred novinare posle Vojvodine, imao je i poruku za navijače: ""Hajde da zajedno..."

Fudbaleri Partizana savladali su Vojvodinu sa 1:0 u derbiju 11. kola Superlige Srbije.

Sam duel obeležili su penal za crno bele, crveni karton za Tanjgu, ali i šest prekida i bakljada Grobara. Posle meča, trener crno-belih Srđan Blagojević stao je pred novinare. - Prvo ću da čestitam rođendan našem klubu, Partizanu, i svima koji vole Partizan. Da čestitam i Nathu 200. utakmicu u prvenstvu Srbije, to je veliki jubilej i zaslužuje poštovanje. Što se tiče same utakmice, počela je svečanom atmosferom koja je jako lepo izgledala. Na kraju, najvažnije je