Danas novo pogoršanje vremena u Srbiji: Stižu kiša i vetar, ove delove ponovo očekuje i sneg

Telegraf pre 12 minuta
U Srbiji u nedelju sa severozapada novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz obilnije padavine posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu Srbije.

Samo će ujurro na jugoistoku biti vedro, ponegde i uz slab mraz. Tokom dana osetno toplije u odnosu na prethodne dane, ali uz zahlađenje tokom dana sa severozaapda. U toku večeri i noći na planinama južne i jugozapadne Srbije očekuju se susnežica i sneg. Duvaće umeren jugozapadni vetar, krajem dana i tokom večeri u skretanju na jak severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 2 na jugu i jugoistoku do 10 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 14 na severu
