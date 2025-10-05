Izraelska vojska: Oko 900.000 Palestinaca evakuisano iz severnog u južni deo Gaze

Prema procenama izraelske vojske, oko 900.000 od ukupno oko milion Palestinaca, koji su živeli u gradu Gazi i severnom delu enklave pre velike ofanzive Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), evakuisano je na jug Pojasa Gaze.

Prema izraelskim podacima, broj Palestinaca koji napuštaju područje severne Gaze povećan je poslednjih sedmica nakon napredovanja izraelske vojske, preneo je Tajms of Izrael. Međutim, Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je 2. oktobra da se "procenjuje da stotine hiljada ljudi ostaju u gradu Gazi i severnom delu enklave". Civilima je prošlog meseca naloženo da se evakuišu iz grada Gaze i svih područja u severnom delu enklave