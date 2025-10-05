Izraelska vojska: Oko 900.000 Palestinaca evakuisano iz severnog u južni deo Gaze

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Izraelska vojska: Oko 900.000 Palestinaca evakuisano iz severnog u južni deo Gaze

Prema procenama izraelske vojske, oko 900.000 od ukupno oko milion Palestinaca, koji su živeli u gradu Gazi i severnom delu enklave pre velike ofanzive Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), evakuisano je na jug Pojasa Gaze.

Prema izraelskim podacima, broj Palestinaca koji napuštaju područje severne Gaze povećan je poslednjih sedmica nakon napredovanja izraelske vojske, preneo je Tajms of Izrael. Međutim, Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je 2. oktobra da se "procenjuje da stotine hiljada ljudi ostaju u gradu Gazi i severnom delu enklave". Civilima je prošlog meseca naloženo da se evakuišu iz grada Gaze i svih područja u severnom delu enklave
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Iz severnog dela Gaze evakuisano oko 900.000 Palestinaca

Iz severnog dela Gaze evakuisano oko 900.000 Palestinaca

Politika pre 28 minuta
Tramp: Izrael prihvatio početnu liniju povlačenja u Gazi, čeka se Hamas

Tramp: Izrael prihvatio početnu liniju povlačenja u Gazi, čeka se Hamas

RTV pre 1 sat
Tramp objavio novu mapu, pogledajte gde je povukao linije! Kraj suboba na vidiku? (foto)

Tramp objavio novu mapu, pogledajte gde je povukao linije! Kraj suboba na vidiku? (foto)

Alo pre 1 sat
Tramp otkrio plan za kraj rata u Gazi: bliži smo okončanju katastrofe stare 3000 godina

Tramp otkrio plan za kraj rata u Gazi: bliži smo okončanju katastrofe stare 3000 godina

Politika pre 1 sat
Tramp objavio mapu: Izrael prihvatio početnu liniju povlačenja u Gazi, čeka se Hamas /foto/

Tramp objavio mapu: Izrael prihvatio početnu liniju povlačenja u Gazi, čeka se Hamas /foto/

Sputnik pre 2 sata
Tramp objavio mapu: Prekid vatre će odmah stupiti na snagu, blizu smo kraja 3000 godina stare katastrofe (foto)

Tramp objavio mapu: Prekid vatre će odmah stupiti na snagu, blizu smo kraja 3000 godina stare katastrofe (foto)

Večernje novosti pre 2 sata
Tramp: Cenim što je Izrael privremeno prekinuo bombardovanje Gaze, Hamas mora hitno da deluje

Tramp: Cenim što je Izrael privremeno prekinuo bombardovanje Gaze, Hamas mora hitno da deluje

Kurir pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Izraelujedinjene nacijeGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Ekvador otkazao licencu rudarskoj firmi „Dandi“, koja želi da kopa i u Srbiji

Ekvador otkazao licencu rudarskoj firmi „Dandi“, koja želi da kopa i u Srbiji

Danas pre 3 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski masovni vazdušni udari na Ukrajinu - Kijev, Odesa i Zaporožje među metama

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski masovni vazdušni udari na Ukrajinu - Kijev, Odesa i Zaporožje među metama

RTV pre 3 minuta
Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima: "Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke"

Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima: "Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke"

Blic pre 3 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izraelska vojska evakuisala skoro milion Palestinaca iz severnog u južni deo Gaze

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izraelska vojska evakuisala skoro milion Palestinaca iz severnog u južni deo Gaze

Euronews pre 3 minuta
Počeo haos na istoku Evrope, borbeni avioni u vazduhu! Brutalni udari krenuli u 4 ujutru, gori Ukrajina: Poljska u stanju…

Počeo haos na istoku Evrope, borbeni avioni u vazduhu! Brutalni udari krenuli u 4 ujutru, gori Ukrajina: Poljska u stanju visoke pripravnosti (foto, video)

Blic pre 3 minuta