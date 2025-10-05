Rusi noćas dronovima i raketama gađali Ukrajinu: Pogiule najmanje dve osobe, povređeno više osoba

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Najmanje dve osobe su poginule, a dve su povređene u napadu ruskog drona i rakete tokom noći na Lavovsku oblast na zapadu Ukrajine, objavio je jutros načelnik oblasti Maksim Kozicki.

On je to objavio na Telegramu, preneo je Rojters. Kijev i veliki broj ukrajinskih regiona našli su se na meti ruskih vazdušnih udara tokom noći, saopštila je komanda ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva i PVO. Pored Kijeva, između ostalih napadnuti su i regioni Hmeljnicki, Deražnja, Sataniv, Vinicka oblast, Vapnjarka, Nemirov, Žmerinka, Kozjatin, Zaporožje, Dnjepar i Odesa, prenosi Ukrinform. (Telegraf.rs/Tanjug)
Ključne reči

UkrajinaTanjugRojtersRusijaKijevRat u UkrajiniZaporožjeLavov

