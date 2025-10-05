"Žao mi je dece i ljudi...": Kapiten Vojvodine i bivši fudbaler Zvezde javio se posle maratona sa Partizanom!

Fudbaleri Partizana su minimalnim rezultatom slavili protiv Vojvodine, a derbi kola je u mnogome pokvarila atmosfera na tribinama, odnosno prekidi koji su prouzrokovali čak 18 minuta nadoknade posle isteka 90 regularnih minuta.

Trener crveno-belih iz Novog Sada - Miroslav Tanjga, ušao je u sukob sa navijačima Partizana, nakon utakmice je imao burnu izjavu, a za Meridian sport pričao je i Njegoš Petrović, lider tima sa Karađorđa. - Došli smo da se revanširamo za poraz iz prethodne sezone. Ekipa Partizana na čelu sa trenerom Blagojevićem radi neverovatne stvari. Igraju moderan fudbal. Očekivali smo lepu utakmicu, da se nadigravamo, borimo trenutno oko druge pozicije. Veoma sam se radovao