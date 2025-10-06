Večeras opet pljuskovi, a ponegde i sneg: Oglasio se RHMZ: Evo kakvo će vreme biti u Beogradu i šta nas čeka narednih dana! (foto)
Blic pre 27 minuta
Republički hidrometeorološki zavod najavio je za večeras umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa kišom.
Na severu se očekuju lokalni kratkotrajni pljuskovi, a na visokim planinama južne Srbije povremeno je moguć slab sneg. Vetar će biti slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Prema vremenskoj prognozi RHMZ na području Beograda biće suvo. U utorak će na severu biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne se očekuje i lokalna pojava kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima biće pretežno oblačno, ponegde sa kišom, a na visokim