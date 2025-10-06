Večeras opet pljuskovi, a ponegde i sneg: Oglasio se RHMZ: Evo kakvo će vreme biti u Beogradu i šta nas čeka narednih dana! (foto)

Republički hidrometeorološki zavod najavio je za večeras umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa kišom.

Na severu se očekuju lokalni kratkotrajni pljuskovi, a na visokim planinama južne Srbije povremeno je moguć slab sneg. Vetar će biti slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Prema vremenskoj prognozi RHMZ na području Beograda biće suvo. U utorak će na severu biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne se očekuje i lokalna pojava kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima biće pretežno oblačno, ponegde sa kišom, a na visokim