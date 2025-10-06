Francuska dobila novu vladu: Već 13 imena bilo u prethodnoj, jedno imenovanje iznenađenje

Posle četiri nedelje pregovora koje je vodio francuski premijer Sebastijen Lekorni danas je imenovana nova vlada, treća u godinu dana u kojoj su u velikoj meri imena iz prethodne vlade.

Predsednik Francuske Emanuel Makron predstavio je spisak od 18 ministara od kojih je 13 već bilo u prethodnoj vladi centriste Fransoa Bajrua. Druga imena će biti objavljena posle političkog govora premijera predviđenog u utorak popodne. Na mestu ministra spoljnih poslova ostaje Žan-Noel Baro, kao i Žerald Darmanen kao ministar pravde i Bruno Retajo šef partije Republikanci na mestu ministra unutrašnjih poslova. Iznenađenje u novoj vladi je povratak Bruna Le Mera
