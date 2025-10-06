Ko je od opozicije došao na sastanak sa Brnabić pred sutrašnju sednicu Skupštine?

Danas pre 4 sati  |  S. Č.
Ko je od opozicije došao na sastanak sa Brnabić pred sutrašnju sednicu Skupštine?
Na sastanku kolegijuma parlamenta kako bi se sa predstavnicima poslaničkih grupa konsultovala o toku prve sednice jesenjeg zasedanja koje počinje sutra, u utorak, 7. oktobra, od predstavnika opozicije prisustvovali su poslanici Mi snaga naroda, Branislava Nestorovića, potom, takozvani „odbegli“ iz te političke organizacije – Mi glas iz naroda – Branka Pavlovića, kao i poslanici Pokreta radnika Sloga – Struka, Željka Veselinovića. Kako Danas saznaje, iz tri gore
