Ko je od opozicije bio na sastanku sa Brnabić?

Pravda pre 1 sat  |  Danas
Ko je od opozicije bio na sastanku sa Brnabić?

Na sastanku kolegijuma parlamenta kako bi se sa predstavnicima poslaničkih grupa konsultovala o toku prve sednice jesenjeg zasedanja koje počinje sutra, u utorak, 7. oktobra, od predstavnika opozicije prisustvovali su poslanici Mi snaga naroda, Branislava Nestorovića, potom, takozvani "odbegli" iz te političke organizacije - Mi glas iz naroda - Branka Pavlovića, kao i poslanici Pokreta radnika Sloga - Struka, Željka Veselinovića.

Kako Danas saznaje, iz tri gore navedene političke organizacije su izvesno prisustvovali današnjem kolegijumu. Ostali predstavnici opozicije ignorisali su današnji poziv predsednice Skupštine Srbije, Ane Brnabić ali, navode, neće i sutrašnju sednicu. Željko Veselinović izjavio je za Danas da je kolegijum bio vrlo kratak, da je bio "čisto informativnog karaktera oko novih sistema za glasanje i oko broja dana koliko će Skupština trajati". Predstavici opozicije koji
Ključne reči

Skupština SrbijeAna Brnabić

