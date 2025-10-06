Održan Kolegijum uoči Prve sednice jesenjeg zasedanja parlamenta

RTS pre 25 minuta
Održan Kolegijum uoči Prve sednice jesenjeg zasedanja parlamenta

U Skupštini Srbije održan Kolegijum na koji je predsednica parlamenta Ana Brnabić pozvala šefove poslaničkih grupa kako bi obavili konsultacije u vezi sa Prvom sednicom jesenjeg zasedanja, koja je zakazana za sutra.

Sastanku su prisustvovali predstavnici poslaničkih grupa SNS, SPS, PUPS-a, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije, liste Zdrava Srbija - Pokret socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, a od opozicionih stranaka samo Mi-Glas iz naroda, Mi snaga naroda - prof.dr Branislav Nestorović i Pokret radnika Sloga - struka. Na dnevnom redu sednice koja će početi u utorak je ukupno 47 tačaka, a među njima je i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis
SPSSkupština SrbijePUPSSavez vojvođanskih MađaraSNSAna Brnabić

